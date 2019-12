Nominierung für den Kreistag

Zur Kreistagswahl am 15. März 2020 haben sich die Freien Wähler Altlandkreis Bad Kissingen mit dem Christlichen Bürgerblock ( CBB) Hammelburg zu einem gemeinsamen Wahlvorschlag zusammengeschlossen. Er hat die Bezeichnung Freie Wähler/ FW Altlandkreis Bad Kissingen/ Christlicher Bürgerblock Hammelburg. Die Nominierungsversammlung findet am Dienstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Gasthaus Wahler in Ramsthal statt. Teilnehmen können alle Mitglieder der FW-Kreisvereinigung Bad Kissingen, des FW-Kreisverbandes Altlandkreis Bad Kissingen und des CBB Hammelburg sowie die Kandidaten. sek