Nominierung der Stadtratskandidaten

Die Vereinigung Hammelburgs Aktive Bürger (H.A.B.) lädt alle Interessierten zur öffentlichen Nominierungsveranstaltung zur Stadtratswahl 2020 am Dienstag, 3. Dezember, in den Schulungsraum in der Alte Schule in Gauaschach ein. Es wird eine Liste der Kandidaten aufgestellt. Beginn ist um 19 Uhr. hkj