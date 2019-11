Ailsbach 04.11.2019

Nominierung der Freien Wählergruppe

Die Freie Wählergruppe Ailsbach nominiert ihre Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl 2020 am am Samstag, 16. November, im Hirtenhaus in Ailsbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. red