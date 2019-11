Nominierung der CSU-Kandidaten

Eine CSU-Nominierungsversammlung findet am morgigen Sonntag, 10. November, statt. Die Veranstaltung für die Nominierung der CSU-Gemeinderatskandidaten für die kommenden Kommunalwahlen in der Gemeinde Steinbach am Wald beginnt um 18 Uhr im Dorfhaus/Kulturhalle in Kehlbach. red