Nominierung der Bewerber

Die Freie Wählergruppe Unterleichtersbach nominiert ihre Bewerber für die Wahl der Oberleichtersbacher Kommunalvertretung bei einer Versammlung am Montag, 9. Dezember, im Schulungsraum der Feuerwehr in der alten Schule in Unterleichtersbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek