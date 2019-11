Nominierung bei Wählergemeinschaft

Für die bevorstehende Kommunalwahl am 15. März 2020 hält die Christliche Wählergemeinschaft Lauter ihre Nominierungsversammlung für den Marktgemeinderat am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus Fehr. Eingeladen sind alle Bürger, die sich aktiv am politischen Geschehen im Markt Burkardroth beteiligen möchten. sek