Nominierung bei den Freien Wählern

Für die bevorstehende Kommunalwahl hält die Freie Christliche Wählergruppe Oberleichtersbach eine Nominierungsversammlung für den Gemeinderat am Montag, 2. Dezember, im Hotel "Rhön Hof" ab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Bürger, die sich aktiv am politischen Geschehen in der Gemeinde beteiligen möchten. sek