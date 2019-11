Breitenbach 08.11.2019

Nominierung bei den Aktiven Wählern

Die Aktive Wählergruppe Breitenbach-Mitgenfeld nominiert am Sonntag, 17. November, bei einer Versammlung in der Alten Schule in Breitenbach den Bürgermeisterkandidaten und die Gemeinderäte. Beginn ist...