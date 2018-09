Nohl und Düll glänzen

Für Eva Nohl und Agnes Düll vom SC Preußen Erlangen hat sich die sechsstündige Fahrt zur deutschen Seniorenmeisterschaft im Rasenkraftsport in Lüchow gelohnt. Die Vertreterinnen des in Effeltrich beheimateten Vereins nahmen in Niedersachsen sowohl im Einzelwettbewerb als auch im Rasendreikampf teil. Böige Winde und Nieselregen erschwerten die Bedingungen. Zudem hatten die Athleten teilweise Probleme mit den Ringen.

Vier Titel für Eva Nohl

Nohl gewann alle Titel bei den Seniorinnen 5 im Mittelgewicht. Sie wurde in den Disziplinen Hammer (36,71 Meter), Gewichtwurf (21,11) und Steinstoßen (7,80) jeweils Erste und bekam in der Addition mit 2067 Punkten folglich auch den Dreikampf-Titel verliehen. Düll (Seniorinnen 3) wurde im Gewichtwurf mit 19,76 Metern deutsche Meisterin. Im Hammer gewann sie mit 32,62 Silber. Im Steinstoßen holte sie Bronze (8,56). Zusammen reichte das für die Vizemeisterschaft (2012 Punkte). nig