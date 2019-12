"Nochmal durch" mit dem TBC

Deutschlands dienstältestes Kleinkunst-Trio muss man in Coburg wohl niemandem mehr vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Konzertagentur Friedrich. Seit über 30 Jahren tourt das fränkische "Driemdiem" durch Ober-, Unter-, Mittel- und Außerfranken. Am Samstag, 4. Januar 2020, ist das Trio ab 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Georg Koeniger, Florian Hoffmann und Michael A. Tomis haben keine Angst, jemandem auf den Schlips zu treten. Ob Kirche, Politik, Wutbürger, Sportler oder sonstige Akteure des öffentlichen Lebens - niemand kann sich sicher fühlen. TBC lässt keine Neujahrswünsche offen. Hier gilt bedenkenlos: "Augen zu und nochmal durch". Karten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3 a. red