Noch Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nach der Attacke eines 25-jährigen Mannes am Feiertag des 30. Mai (Christi-Himmelfahrt) an einem Pendlerparkplatz nahe Hirschaid weitere Zeugen. Der alkoholisierte Mann war am Vatertag gegen 21.15 Uhr auf mehrere Fußgänger und Fahrradfahrer losgegangen. Einem seiner Opfer, ein 39-jährigen Radfahrer, verpasste der Betrunkene Fußtritte gegen den Kopf, weshalb Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermitteln. Seitdem sitzt der 25-Jährige in Untersuchungshaft.

Inzwischen sind bei den Ermittlern einige Zeugenhinweise zu den Übergriffen des Mannes eingegangen, der von einem Bierkeller kam und auf dem Fuß- und Radweg Richtung der Ortsmitte von Hirschaid unterwegs war. Die Kriminalbeamten suchen jetzt noch entscheidende Hinweise von zwei weiteren Fahrradfahrern, die kurz vor dem massiven Übergriff auf den 39-Jährigen ebenfalls von dem Tatverdächtigen attackiert wurden. Die beiden Radfahrer und mögliche weitere Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden. pol