Die Medau-Schule lädt am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr zu einem Info-Abend ein. Für den Ausbildungsbeginn 2019 sind noch wenige Restplätze frei. Am Info-Abend werden auch die neuen stark gesenkten Kosten durch die Teilnahme der Medau-Schule am Gesundheitsbonus mitgeteilt. Anmeldung sind erbeten unter der Telefonnummer 09561/83570 oder per E-Mail an info@medau-schule.de. red