Noch vor den Pfingstferien an die Nadel

Eine Auszeit jagt die nächste: Nach Ostern mit Grippe folgt Pfingsten. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hat dieser Tage viel zu tun, um genügend Spender zu motivieren, und ein ausreichendes Blutspendeaufkommen zu generieren. "Es ist wichtig, sowohl die treuen Spender zu erreichen, aber genauso immer wieder neue potenzielle Spender aktiv anzusprechen", sagt BSD-Geschäftsführer Georg Götz. "Im vergangenen Jahr konnten wir rund 46 000 Erstspender auf insgesamt 4400 Blutspendeterminen begrüßen. Insgesamt unterstützen uns regelmäßig etwa 250 000 Blutspender in Bayern."

Doch wenn viele Spender zur gleichen Zeit ausfallen, weil sie im Urlaub sind, leidet das Blutspendeaufkommen. Das erschwert es dem BSD, den Tagesbedarf von etwa 2000 Blutkonserven für die Patienten in Bayern zu erreichen. Wer dem BSD und letztlich den Patienten in den Kliniken helfen will, spendet am besten noch vor den Pfingstferien Blut oder nutzt die Chance direkt nach der Urlaubsrückkehr. Eine Blutspende kann bis zu drei Menschen das Leben retten. Spenden kann jeder zwischen 18 und 72 Jahren, der sich gesund fühlt. Alle weiteren Informationen rund um die Blutspende gibt es telefonisch unter 0800/1194911. red