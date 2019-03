Noch vereinzelt Karten fürs Theater

Wer wissen will, wie man durch eine "Bomben-Geschäftsidee" vom arbeitsscheuen Bauern zum Milliardär werden kann, der sollte sich den Dreiakter "Vom Bankrottör zum Milliardär" nicht entgehen lassen. Die lustig-turbulente Komödie bringt die Theatergruppe "Die Gezwungenen" mit Laienschauspielern aus Hesselbach und Lahm am kommenden sowie nächsten Wochenende im Jugendheim Lahm auf die Bühne. Für die vier Aufführungen - am Freitag/Samstag, 29. und 30. März, sowie 5. und 6. April, jeweils 19.30 Uhr - gibt es noch vereinzelt Restkarten. Diese sind im Vorverkauf im Pfarrbüro St. Ägidius (Donnerstag, 18 bis 19 Uhr, und Sonntag, 9.45 bis 10.15 Uhr) erhältlich; können aber auch telefonisch unter der Rufnummer 09260/292 reserviert werden. red