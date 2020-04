Noch sehen die Daten des Arbeitsmarktes gut aus

Der März 2020 wird als besonderer Monat in die Statistik der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg eingehen. Der Stichtag für den Arbeitsmarktbericht im vergangenen Monat war der 12. März. Das war vier Tage, bevor die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen der Politik die wirtschaftlichen Aktivitäten stark eingeschränkt haben. Welche Folgen das auf den Arbeitsmarkt hat, könne frühestens ab dem nächsten Monat statistisch bilanziert werden, heißt es im aktuellen Pressebericht der Agentur für Arbeit.

Einheitliches Bild

Folgende Daten wurden herausgegeben: Die Arbeitslosenquote betrug im März im Landkreis Coburg 3,3 Prozent (1657 Personen), im Vormonat lag sie ebenfalls bei 3,3 Prozent (1681 Personen), im Vorjahresmonat März 2019 bei 3,1 Prozent. In der Stadt Coburg lag die Quote im März bei 5,1 Prozent (1181 Personen), im Februar bei 5,2 Prozent (1187 Personen). Im März 2019 verzeichnete die Agentur ebenfalls 5,1 Prozent. Sowohl im Landkreis als auch in der Stadt ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die bereits im Februar begonnene Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt gewann in der ersten März-Hälfte an Fahrt. Der Rückgang war in allen Kreisen und Städten des Agenturbezirks zu spüren. Boris Flemming, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, erklärt: "Mit der Corona-Krise ab Mitte des Monats hat sich die Situation nahezu komplett geändert. Existenzsicherung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber hat für uns jetzt oberste Priorität." red