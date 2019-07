Noch schnell zum Table-Soccer anmelden

Die Stadt lädt alle zum Badfest ins Freibad mit einem Human-Table-Soccer-Turnier am Samstag, 3. August. Los geht es um 15.30 Uhr. Pro Mannschaft spielen sechs Personen plus Auswechselspieler ab 14 Jahre. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf acht Mannschaften. Anmeldung bis Mittwoch, 31. Juli an Heide Zipfel unter Telefon 09263/ 94911 oder per E-Mail an heide.zipfel@ludwigsstadt.de. Außerhalb des Turniers können auch Teilnehmer unter 14 Jahren den Table-Soccer ausprobieren. red