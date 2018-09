Noch Restkarten für Dvorák-Konzert

Für das am Sonntag, 16. September, stattfindende Konzert "Auf Flügeln des Gesangs" sind noch Karten verfügbar. Es beginnt um 18 Uhr auf Schloss Atzelsberg. Sopranistin und Violinistin Regina Klatte und Walter Reckziegel am Klavier präsentieren ihrem Publikum im Bankettsaal Werke des tschechischen Komponisten Antonín Dvorák. Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Karten beinhalten einen Imbiss in der Pause. Sie sind im Landratsamt Erlangen-Höchstadt in der Nägelsbachstraße 1 in Erlangen (Raum 1.02, roter Flügel, Telefon 09131/803-1333) und in der Dienststelle in Höchstadt am Schlossberg 10 (Zimmer 103) erhältlich. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. red