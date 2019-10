Für den Erlebnisausflug mit besonderen Inhalten am Dienstag, 22. Oktober, zu dem die Initiativen Frauen für Frauen und Elan einladen, gibt es noch einzelne Tickets. Um 18.30 Uhr geht es am Bahnhofsplatz los. Im Vordergrund stehen an diesem Abend Begegnungen voll neuer Inspirationen und Ideen unter professioneller Anleitung. Tickets gibt es in der Touristinfo in der Herrngasse für 22 Euro. Die Veranstaltung ist ohne Abendkasse. red