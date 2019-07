Noch Platz für ein "Pfundsweib"

Beim Workshop "Pfundsweiber in Beton", der vom 7. bis 11. August im Rahmen der Sommerkunstwochen stattfindet, ist inzwischen kurzfristig wieder ein Platz freigeworden.

Mit Pinsel und Messer

Nach der Aquarellmalerei, die am Wochenende mit der Dozentin Ingrid Meyerhöfer über die Bühne ging, ist an diesem Wochenende (Samstag bis Montag) der Malkurs WasserWege mit Andreas Claviez aus Plauen im Werkraum der Oberen Schule an der Reihe. Dort läuft von Dienstag bis Donnerstag auch Holzschnitt mit Walli Bauer aus Bamberg.

Ein weiterer Kurs, der an diesem Ort angeboten wird, ist "Pflanzenfarben - Herstellen und Malen" (2. bis 4. August) mit der ursleiterin Angelika Gigauri, die aus Kulmbach kommt.

Anmedung

Wer Interesse hat, von Künstlern in den vielfältigen angebotenen Kursen und Workshops zu lernen, kann sich bei der Kulturverwaltung der Stadt Kulmbach, Oberhacken 1, anmelden.

Mehr Infos über die Kurse und Workshops findet man außerdem unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de. red