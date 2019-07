Noch Plätze frei

Wegen kurzfristiger Absagen sind bei der Kinderfreizeit von Samstag, 13. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, am Heiligenhof noch vier Plätze für Kinder aus Tschechien zu vergeben. Spiel und Spaß, Sport und Erlebnis, Begegnung und Sprache stehen im Mittelpunkt dieser kulturellen Freizeit für Kinder zwischen acht und 14 Jahren.

Kanufahren, Klettergarten, eine Fahrradtour und ein Schwimmbadbesuch sind die Highlights des Programms, das die deutschen und tschechischen Kinder zusammen erleben. Hinzu kommen Turniere in verschiedenen Ballsportarten, Basteln, Herstellen von Mannschafts-T-Shirts, eine Waldwanderung, eine Stadtrallye durch Bad Kissingen und vieles mehr, je nach Wetterlage. Auf dem sechs Hektar großen Grundstück in naturnaher Lage können sich die Kinder richtig austoben.

Für die Betreuung und Aufsicht stehen deutsche und tschechische Betreuer rund um die Uhr bereit, die auch als Sprachmittler fungieren.

Die Veranstaltung wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, dem Verein Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, der Sudetendeutschen Stiftung und dem Haus des Deutschen Ostens gefördert. Anmeldungen sollen umgehend erfolgen an: "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0049 971/714 70, Fax: 0049 971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de. sek