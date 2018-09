Noch Plätze frei zur Landeswallfahrt

Die diesjährige Wallfahrt des Diözesanverbandes der DJK zusammen mit dem BLSV führt am Mittwoch, 3. Oktober, zur Basilika von Herrieden bei Ansbach. Nach einer Fußwallfahrt von rund vier Kilometern auf ebenen Wegen zelebriert Bischof Gregor Maria Hanke aus Eichstätt die Messe. Der TV/DJK Hammelburg nimmt mit einem Bus an dieser Wallfahrt teil. Es sind noch Plätze frei. Abfahrt ist um 8 Uhr am Turnhouter Platz, Rückkehr gegen 20 Uhr. Anmeldungen bei Rudolf Hannawacker, Tel.: 09732/6502. sek