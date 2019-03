Noch Plätze frei in diesen Kursen

Bei diesen Veranstaltungen der Volkshochschule kann man sich noch anmelden: Dienstag, 2. April, 18 Uhr Selbstbewusst auftreten und professionell präsentieren, 19 Uhr Die Irisdiagnose; Donnerstag, 4. April, 16.30 Uhr Smartphone - Ein Kurs für Einsteiger, 18.30 Uhr Die Fünf "Tibeter"® - Wünschen Sie sich neue Energie und Kraft?, 19 Uhr Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) - anschauend erklärt; Freitag, 5. April, 18 Uhr Excel Aufbaukurs; Samstag 6. April, 9 Uhr Feldenkrais-Workshop "Nacken-Schultern-Rücken gestärkt und entspannt"; Montag, 8. April, 18.30 Uhr Heilkräuter im Frühling; Dienstag 9. April, 19 Uhr Die Sprache von Gesicht und Körperbau; Mittwoch 10. April, um 18.30 Uhr Kochkurs "Neues aus der Kräuterküche"; Donnerstag 11. April, 18.30 Uhr "Hilfe zur Selbsthilfe - Der sanfte Weg der Methode Dorn"; Freitag 12. April, 15 Uhr Kräuterwanderung; Dienstag, 7. Mai, 18 Uhr Vortrag mit Dr. med. Gerd Reuther - "Wie Sie verhindern können, sich durch Medizin zu schaden". Das gesamte Programm ist unter www.vhs-kulmbach.de zu finden. Anmeldung ist online, per E-Mail an vhs@stadt-kulmbach.de, per Fax: 09221/940349, per Post oder in der VHS möglich. Für weitere Informationen steht das Sekretariat der VHS gern zur Verfügung unter der Telefonnummer 09221/940269. red