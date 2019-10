Noch Plätze frei im Kurs

In dem "Letzte-Hilfe-Kurs", den die Malteser in Stralsbach am Samstag, 26. Oktober, anbieten, sind noch Plätze frei. "Das Lebensende und das Sterben machen die Menschen oft hilflos", sagen Bettina Hehn und Petra Reith vom Malteser Hospizdienst in Bad Kissingen aus ihrer Erfahrung. Altes Wissen zur Sterbebegleitung sei in unserer Kultur schleichend verloren gegangen. Die Teilnehmer des Kurses lernen, was sie für die ihnen nahestehenden Menschen am Ende des Lebens tun können.

Denn Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft für wenige Experten, sondern ein Angebot von Mensch zu Mensch, sind die beiden Malteser Koordinatorinnen Hehn und Reith überzeugt. Der vierstündige Kurs soll ermutigen, einem sterbenden Nachbarn, Freund oder Angehörigen offen und anteilnehmend zu begegnen. Dazu werden Themen besprochen wie "Sterben als ein Teil des Lebens", "Vorsorgen und Entscheiden", "Leiden lindern" und "Abschied nehmen (können)". Einfache begleitende praktische Maßnahmen runden den Kurs ab.

Der Kurs findet statt am Samstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, in der Alte Schuel in Stralsbach. Weitere Infos und Anmeldung beim Malteser Hilfsdienst e.V., Tel.: 0971/723 72 49, www.malteser-badkissingen.de. red