Noch oben ohne? Solarpotenzial entdecken und nutzen!

Viele Dächer haben, trotz ihres enormen Solarpotenziales, noch keine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage. Dies kann viele Gründe haben. So ist einem das eigene Solarpotenzial auf dem Dach oft gar nicht bewusst. Hierbei kann das Solarpotenzialkataster für die Region Coburg Abhilfe schaffen. Auf der Webseite unter www.solare-stadt.de/region-coburg haben alle Bürger, aber auch Firmen, Träger von Schulen oder Kommunen aus Stadt und Landkreis die Möglichkeit, ihr eigenes Solarpotenzial gebäudescharf zu ermitteln.

Sie bekommen dort eine erste Einschätzung zur Eignung ihrer Dachfläche - privat oder gewerblich - und können die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage, individuell auf ihre Bedürfnisse angepasst, berechnen lassen. Im Onlineportal des Solarpotenzialkatasters können außerdem Aspekte wie E-Mobilität und Batteriespeicher in die Potenzialberechnung mit einbezogen werden. Auf der Webseite des Solarpotenzialkatasters ist des Weiteren ein Handwerkerportal mit potenziellen Planern und Installateuren aus dem Coburger Land integriert, die bei der Realisierung von Projekten unterstützen und noch vieles mehr.

Zum Webinar anmelden

In einem kostenlosen Webinar möchten die Klimaschutzmanager von Stadt und Landkreis Coburg aufzeigen, welches Potenzial sich in der Region Coburg verbirgt und wie mithilfe des Solarpotenzialkatasters das "persönliche" Solarpotenzial ermittelt werden kann. Zudem gibt es einen Überblick über aktuelle Fördermittel und Beratungsmöglichkeiten.

Das Webinar findet am Montag, 8. Juni, von 18.30 bis 19.30 Uhr online statt. Erforderlich ist einzig eine vorherige Anmeldung bis zum Tag selbst um 16 Uhr beim Klimaschutzmanagement des Landkreises Coburg unter der Telefonnummer 09561/514-4408 oder per E-Mail an energie@region-coburg.de. Hier erhalten Interessenten auch Informationen zu Zugangsmodalitäten und Ablauf. Die Teilnehmerzahl für das Webinar ist aus technischen und organisatorischen Gründen begrenzt. red