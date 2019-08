Noch nie Führerschein besessen

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte am Montagnachmittag am Autohof Himmelkron einen Opel mit Landshuter Zulassung, der zuvor auf der Autobahn 9 in Richtung Süden unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer aus Polen noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zunächst versuchte der Mann, die Beamten noch an der Nase herumzuführen, indem er angab, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Gegen den 33-Jährigen wird jedoch bereits wegen mehrerer Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den Mann erneut in gleicher Sache an. pol