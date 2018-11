Noch mehr Schmierereien entdeckt

Wie bereits berichtet, wurden am Samstagabend, vermutlich zwischen 18.30 und 19 Uhr, im Friedhofsgässchen in Gräfenberg verschiedene Schmierereien begangen. Unter anderem wurden mit weißer Farbe Hakenkreuze aufgesprüht. Zwischenzeitlich sind weitere Tatorte in Gräfenberg am Marktplatz und in Weißenohe in der Dorfhauser Straße und im Wiesenweg bekannt. Hier besprühten die bislang unbekannten Täter zwei Autos und zwei in einem Carport abgestellte Schränke. Sachdienliche Hinweise erbitten die Kripo Bamberg, Tel. 0951/9129-450 oder die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0.