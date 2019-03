Noch Kita-Plätze frei

Anmeldung Für das Kita-Jahr 2019/2020 sind in der Kinderkrippe "Bergwichtel" (sechs Monate bis drei Jahre) und in den Regelgruppen "Mauseloch" und "Raupenstuben" des Kindergartens (ab drei Jahre bis Schuleintritt) noch Plätze frei (Besichtigung und persönliche Informationsgespräche nach telefonischer Absprache). Kontakt Kita St. Josef, Hohes Kreuz 7 in Wilhelmsthal, Telefon 09260/777, E-Mail: st-josef.wilhelmsthal@kita.erzbistum-bamberg.de