Noch keine passende Ausbildungsstelle?

Wer in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen möchte, aber noch keinen Vertrag in der Tasche hat, ist am Dienstag, 16. Juli, von 14 bis 17 Uhr in der Bayreuther Arbeitsagentur genau richtig.

Unter dem Motto "#Ausbildungklarmachen" stellen sich fast 30 Unternehmen aus der Region vor, die für Herbst noch offene Ausbildungsstellen anbieten, so Birgit Obermaier, Teamleiterin des Arbeitgeber-Service. Arbeitgeber verschiedenster Branchen aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Gesundheitswesen präsentieren ihr aktuelles Ausbildungsangebot und freuen sich darauf, mit den Besucherinnen und Besuchern in zwangloser Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, Praktika zu vereinbaren und direkt Bewerbungsgespräche zu führen. Kristin Irrgang, stellvertretende Teamleiterin der Bayreuther Berufsberatung rät: "Um gleich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, am besten ausreichend Kurzlebensläufe und Zeugnisse mitbringen und Kleidung wie für ein Vorstellungsgespräch wählen. Der erste Eindruck zählt." Berufsberater stehen allen Jugendlichen darüber hinaus für individuelle Fragen und Gespräche zur Seite. "Gemeinsam können wir zum Bespiel in unserem Stellenpool nach weiteren offenen Ausbildungsstellen suchen oder Alternativen und Unterstützungsangebote besprechen", erklärt Irrgang das Konzept. Natürlich sind Eltern ebenfalls willkommen. Ein Besuch bei der Ausbildungsbörse lohnt sich auch für alle, die mit ihrem Studium unglücklich sind oder Erwachsene, die sich neu orientieren wollen . red