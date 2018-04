Noch keine heiße Spur

Noch keine neuen, weiteren Erkenntnisse hat die Polizei zum Brand vom Sonntagabend in einem unbewohnten Haus am Rand der Zeiler Altstadt. Ein Feuer war dort ausgebrochen, das die Feuerwehr schnell im Griff hatte und das nur wenig Schaden angerichtet hat. Die Polizei vermutet, dass die Flammen durch Brandstiftung entstanden sind. Drei männliche Personen wurden von Zeugen gesehen, als sie von dem Haus wegliefen. Bisher gibt es, wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, keine heiße Spur in dem Brandfall. ks