Noch kein Uni-Präsident gewählt

Der Universitätsrat der Universität Bamberg hat sich am vergangenen Freitag versammelt, um einen neuen Präsidenten zu wählen. "Da keiner der fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat, ist die Wahl nicht zustande gekommen", wird Professor Dieter Timmermann, Vorsitzender des Universitätsrats, in einer Mitteilung der Uni zitiert. Eine erneute Ausschreibung werde zeitnah erfolgen. Die Leitung der Hochschule ist zum 1. Oktober 2020 neu zu besetzen. Seit 2007 ist Godehard Ruppert (66), der Ende des Jahres in den Ruhestand geht, der Präsident und mittlerweile der am längsten amtierende Präsident einer deutschen Universität. red