Noch Karten für Wolpert in Zeil an der Abendkasse

Mundart in ihrer schönsten Form gibt es zu hören am morgigen Mittwochabend: Im Rahmen unserer Themenwoche Humor laden wir ein zu einem gemütlichen Abend mit dem Haßfurter Mundartautor Wilhelm Wolpert. Los geht es um 19 Uhr. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.

Wolpert ist bekannt für seinen Humor. Er schaut und hört genau hin, wenn seine Zeitgenossen ein Thema durchdiskutieren. Der Franke schlechthin und der Haßfurter insbesondere hat ja immer seine eigene Meinung zu den Dingen, die das Leben so ausmachen.

Die fränkische Fraa und der fränkische Moo, die zeichnet Wolpert mit kräftigen Strichen, und wie das mit dem kranken Franken ist, das kann man gegenwärtig ja genau verfolgen, denn die Wartezimmer bei den Ärzten quellen über vor Erkältungs- und Grippeopfern. Wer noch halbwegs ein bisschen plaudern kann, der tauscht sich aus, wenn er unversehens einen lange nicht gesehenen Bekannten dort entdeckt. Und im Grunde braucht man dann nur mitzuschreiben...

Morgen Abend hat Wolpert besonders den fränkischen Frecker, aber auch die weibliche fränkischa Freckera, den kranken Franken oder aber auch den frommen Franken im Visier. "Der Franke", so Wolpert, "lacht doch am herzhaftesten über sich selbst und über die kleinen Missgeschicke".

Neben den Wolpertschen Bonmots stehen an diesem Abend auch kleine verdichtete Anmerkungen zum Tag im Blickfeld. Seit Jahren schon gibt es (früher hieß es i-Tüftelchen) das TopFlop. Kurze Geschichtli aus dem Alltag, kleine Ausrufezeichen nach einem heißen Sommer- oder einem stressigen Wintertag. Die Redakteure der Lokalausgabe Haßberge geben jeden Tag ein bisschen "ihren Senf dazu". Und manchmal ist das sogar witzig. Redakteurin Brigitte Krause trägt eine Auswahl vor.