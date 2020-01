Noch Karten für eine "Pölsterer"-Sitzung

Die "Stabacher Pölsterer" geben bekannt, dass es für ihre Büttensitzung am Samstag, 8. Februar, noch Karten gibt. Interessenten sollen sich an Gertrud Strätz, Telefon 09522/1689, wenden. Sie regelt nach den Angaben der Steinbacher Faschingstruppe den Kartenvorverkauf und kann über die noch verfügbaren Plätze Auskunft geben. Zu den Sitzungen am Samstag, 8. Februar, und am Samstag, 15.Februar. haben die "Pölsterer" wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Unter dem Motto "Pölsterer im Wilden Westen" wollen sich die Akteure in bewährter Form präsentieren. red