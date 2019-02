Maßbach vor 20 Stunden

Noch Karten für die Faschingssitzungen

Für die Faschingssitzungen des Vereinsringes Maßbach am Sonntag, 3. März, und am Rosenmontag, 4. März, gibt's noch Restkarten. Das närrische Treiben beginnt jeweils um 19 Uhr in der Lauertalhalle. sek