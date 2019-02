Noch Karten für die Faschingssitzungen

Für die Faschingssitzungen des Elferrats der Kolpingsfamilie Münnerstadt am 23. und 24. Februar im ehemaligen Jugendhaus läuft der Kartenvorverkauf noch bis zum 22. Februar bei Elektro-Schlegelmilch. Restkarten, falls noch vorhanden, gibt es dann an der Abendkasse. Die Sitzungen beginnen am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. sek