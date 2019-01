Noch Karten für Büttenabende erhältlich

Für die Büttenabende der Katzemicher Fosenochtsgesellschaft am Samstag, 9. Februar, und Freitag, 15. Februar, sind noch Restkarten erhältlich. Die Vorstellung am Samstag, 16. Februar, ist allerdings bereits ausverkauft. Die Karten für die Veranstaltungen können bei Eddie Kessler unter Tel.: 09734/5154 bestellt und anschließend am Sonntag, 3. Februar, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr im Vereinsheim Katzenbach bezahlt und abgeholt werden. sek