Noch kann man sich als Job-Blogger bewerben

Die Bewerbungsfrist endet bald - aber noch kann man sich als Job-Blogger 2019 beim Landkreis Bad Kissingen bewerben. Und das wartet auf den Job-Blogger: Beim Festival Backstage-Luft schnuppern. Im Klettergurt die Wände hochgehen. Testen, welche vielfältigen Berufsbilder und Entwicklungsmöglichkeiten es im Landkreis Bad Kissingen gibt. Aktuell sucht der Landkreis Bad Kissingen noch nach Kandidaten/innen - bewerben kann man sich noch bis zum 31. März unter www.jobblogger-kg.de.

Innerhalb von 20 Wochen wird der/die Blogger/in 20 Jobs in verschiedenen Unternehmen testen und darüber in einem Blog berichten. Dabei kann man in kurzer Zeit unzählige neue Erfahrungen sammeln, mit denen man auf dem Arbeitsmarkt punkten kann. Die Branchen, in die der Job-Blogger schnuppern wird, sind breit gefächert. Daneben stehen Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Im Sinne der "Work-Life-Balance" soll gezeigt werden, was der Landkreis nach Feierabend zu bieten hat. Selbstverständlich gibt es dafür Freikarten. Außerdem stehen in diesem Jahr auch Vereine und deren Angebot auf dem Programm.

Über all diese Erlebnisse wird der/die Job-Blogger regelmäßig berichten - logischerweise in einem Blog, aber auch auf Instagram und Facebook, mit Texten, Bildern und Videos. Außerdem wird der/die JobBlogger/in der Region und deren vielfältigen beruflichen Möglichkeiten ein Gesicht geben. Die Tätigkeit wird vergütet. Gesucht wird eine junge Frau/ein junger Mann ab 18 Jahre, die/der vielseitig interessiert ist, ein Faible für Social Media und vielleicht auch schon Erfahrungen im Bloggen hat.

Unternehmen und Vereine können sich bis zum 15. April anmelden und zeigen, was sie zu bieten haben. Info unter www.jobblogger-kg.de red