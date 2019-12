Noch immer werden Sternsinger für die Dreikönigs-Aktion gesucht

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat in den kommenden Tagen folgende Termine im Kalender stehen:

Das Pfarrbüro ist ab dem heutigen Montag bis einschließlich 7. Januar wie folgt geöffnet: Montag, 23. Dezember, von 8.30 bis 11 Uhr und Freitag, 27. Dezember, von 15 bis 17 Uhr. Am Montag, 30. Dezember, und Donnerstag, 2. Januar, ist das Pfarrbüro geschlossen.

Am Freitag, 3. Januar, ist das Büro von 15 bis 17 Uhr geöffnet. In dringenden Fällen wird darum gebeten, auf den Anrufbeantworter zu sprechen oder eine E-Mail zu schreiben an st-kilian.staffelstein@erzbistum-bamberg.de.

? Sternsinger gesucht: Leider haben sich noch nicht genügend Teilnehmer für die Sternsinger-Aktion 2020 gemeldet. Anmeldungen liegen am Schriftenstand der Pfarrkirche St. Kilian aus oder können unter www.stkilian-badstaffelstein.de im Internet heruntergeladen werden.

? Die Kollekte am Heiligen Abend und am Ersten Weihnachtsfeiertag ist für die Aktion Adveniat "Friede mit dir" bestimmt. Alle Spender, die eine Spendenquittung benötigen, werden gebeten, die ausliegenden Opfertüten zu nutzen und auf dem oberen Abschnitt gut leserlich mit Name und Adresse sowie die Höhe des Spendenbetrages auszufüllen.

Für die Firmlinge 2020 - die 8. Jahrgangsstufe (anders als im "Kiliansboten" veröffentlicht!) - gibt es eine Informationsveranstaltung am Samstag, 18. Januar, um 10 Uhr im Katholischen Pfarrsaal, St.-Anna-Straße 4.

? Der Kommunionkleiderbasar findet am Samstag, 11. Januar, von 9 bis 13 Uhr im Pfarrsaal in Bad Staffelstein, St.-Anna-Straße 4 (neben dem Katholischen Kindergarten) statt.

Am Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr findet das festliche Konzert zum Jahresausklang mit dem Ensemble "Consortium Musicum" unter der Leitung von Professor Harry Ries in der Pfarrkirche statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Dienstag, 25. Dezember, um 11 Uhr zum ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in den Konferenzraum der Schön-Klinik ein. Am Mittwoch, 1. Januar, findet ab 17 Uhr ein ökumenischer Segnungsgottesdienst mit Einzelsegnung in der Dreieinigkeitskirche am Georg-Herpich-Platz statt. red