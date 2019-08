Noch immer Stammgast im Fitnessstudio

Karl-Heinz Hofmann Mit Ruth Kolb aus Gehülz feierte eine sportlich sehr aktive Seniorin im Familienkreis ihren 85. Geburtstag. Die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Kronach, Angela Hofmann, zählte zu den ersten Gratulanten. Sie wünschte der vitalen Seniorin weiterhin Gesundheit und Wohlergehen.

Ruth Kolb ist in Kronach geboren und wohnt seit ihrer Heirat mit Ehemann Berthold im Eigenheim in Gehülz. Sie arbeitete viele Jahre in der Porzellanfabrik Rittirsch in Küps. Eine lebenslange Aufgabe und Freude ist für sie der Sport. So geht sie auch heute noch wöchentlich dreimal ins Fitnessstudio, um sich fit zu halten.

Zu ihren sportlichen Hobbies zählen Fahrradfahren, Laufen, Skifahren und Skilanglauf - Ruth Kolb war einige Jahre sogar als Skilehrerin bei Kursen des Skiclubs Kronach tätig. Beide, Ruth Kolb und ihr Ehemann Berthold, sind leidenschaftliche Skifahrer und auch regelmäßige Kirchgänger in ihrer St.-Bonifatius-Kirche im Kronacher Stadtteil Gehülz.