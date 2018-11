Noch heute ein Vorbild

Die katholische Pfarrei Sankt Elisabeth in Küps hat das ehrende Gedenken an ihre Namenspatronin, die heilige Elisabeth von Thüringen, großartig gefeiert. Zelebriert wurde die Vorabendmesse zum 33. Sonntag im Jahreskreis vom Franziskanerpater Maximilian Kray zusammen mit Diakon Georg Zenk und dem derzeit in Deutschland als Doktor der Theologie studierenden Priester Viktor Kuryk (Ukraine).

Pater Maximilian schilderte das segensreiche Wirken von Elisabeth. Sie gilt auch in heutiger Zeit als Vorbild. Beeindruckend war dann die Predigt von Diakon Georg Zenk über das verhältnismäßig kurze Leben der Patronin und ihren Einsatz für in Not und Elend geratenen Menschen. Dabei spannte er den Bogen vom heiligen Franz von Assisi bis hin zu den heutigen und öffentlich bekannt gewordenen Missbrauchsfällen in den beiden großen Religionsgemeinschaften, die er mit viel Emotion anprangerte und wofür er viel Beifall erhielt.

Mitgestalter der kirchlichen Feier waren Lektor Karlheinz Münzel als Lesungssprecher, Organist Stefan Mück und die Gesangvereine "Liederkranz" Johannisthal, "Harmonie" Oberlangenstadt und "Sängerlust" Schmölz. Rührend war dabei der gemeinsam gesungene Abschiedsbeitrag mit "Segne du Maria". Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Pfarrsaal konnten die Pfarrband "PaPeLa's" und die drei Gesangvereine für beste Stimmung sorgen. dw