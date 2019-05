Noch heute besuchen sie viele Freundinnen

Sehr erfreut feierte die Bewohnerin Margot Apfelbacher im Pflegeheim von Regens-Wagner ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin wurde in Würzburg geboren und kam 1946 nach Burgkunstadt zu Regens-Wagner. Wenig später wechselte sie in die Werkstatt Motschenbacher, wo sie bis zur Rente tätig war. Nach gesundheitlichen Problemen kam sie in die Pflegegruppe Anna, wo sie nun ihren Lebensabend verbringt. Leider ist es ihr nicht mehr möglich, bei Freizeit- oder Urlaubsfahrten dabei zu sein. Jedoch hat sie sich einen schönen Kreis von Freundinnen aufgebaut, die sie gerne besuchen. So war es kein Wunder dass ihr viele Bekannte zu ihrem Geburtstag gratulierten. Von Regens-Wagner gratulierte Gesamtleiterin Sabine Schubert. Pater Kosmar wünschte der sympathischen Jubilarin viel Freude und Gottes Segen. Für die Stadt überbrachte 2. Bürgermeisterin Ulrike Koch die besten Wünsche. di