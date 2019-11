Noch freie Plätze

Der Kindergarten in Sulzthal kann noch Kinder aufnehmen.Darauf verweist Bürgermeister August Weingart. Im Bericht über die Bürgerversammlung in Sulzthal war berichtet worden, dass die Einrichtung keine Kinder mehr aufnehmen könne. Die Zahlung an andere Kindergärten sei gemacht worden, weil Sulzthaler Eltern ihre Kinder in benachbarte Einrichtungen bringen, obwohl der Kindergarten personell und bautechnisch gut aufgestellt ist und noch Plätze frei sind, so die Stellungnahme des Bürgermeisters. eik