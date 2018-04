Noch freie Plätze

sek



Bei der Städtischen Volkshochschule beginnnen neue Kurse, zu denen man sich noch anmelden kann. Ein "1x1 für Berufsstarter" steht am Montag, 16.April, um 19 Uhr auf dem Programm. Fahrradfans erhalten am Dienstag, 17. April, ab 18.30 Uhr Tipps und Tricks, wie sie ihr Rad in Schuss halten. Ein Workshop "Nachtfotografie" findet am Freitag, 20. April, von 18 bis 22 Uhr statt. Uraltes Wissen um Pflanzen, innere Reinigung und auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt der Vortrag "Entgiftung durch Pflanzen" am Montag, 23. April, um 19.30 Uhr. Anmeldung im Vhs -Büro, Maxstraße 23 (Tel.: 0971/807 12 10) oder im Internet unter www.vhs-badkissingen.de m öglich.