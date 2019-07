Noch freie Plätze in Volkshochschulkursen

Vor den Sommerferien bietet die Städtische Volkshochschule Bad Kissingen zwei neue Kurse an, zu denen man sich noch anmelden kann. Im Praxisworkshop "Android-Smartphones und Tablets" am Montag, 22., und Mittwoch, 24. Juli, jeweils von 18 bis 21 Uhr, lernen Interessierte die vielfältigen Möglichkeiten ihres Android-Smartphones noch besser kennen. "Indisch Kochen after work" heißt es am Freitag, 26. Juli, von 18 bis 21 Uhr. Nach einer Einführung in die indische Küche und die Bedeutung der Gewürze wird ein Menü zubereitet. Anmeldung im Vhs-Büro, Maxstraße 23 (Tel. 0971/807 12 10) oder unter www.vhs-badkissingen.de. sek