Noch freie Plätze im Bus

Für den Ausflug desDGB Ortsverbandes Maßbach-Poppenlauer und Umgebung zur Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar am 8. November gibt es noch freie Plätze. Anmeldungen sind möglich unter Tel: 0177/ 258 67 00 oder direkt am Bus vor der Abfahrt. Diese ist um 7.30 Uhr an der Linde in Poppenlauer. eik