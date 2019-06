Der Männergesangverein Liederhort Ebenhausen fährt am Samstag, 29. Juni, nach Volkach zum Europatag der Laienmusik. Da im Bus noch freie Plätze vorhanden sind, können interessierte Personen an diesem Tag umsonst mit nach Volkach fahren und sich so einen schönen Tag machen. Abfahrt in Ebenhausen ist um 10 Uhr an der Schule, die Rückfahrt in Volkach erfolgt um 16.30 Uhr. Interessierte melden sich unter Tel.: 09725/4141 (bei Schneider). sek