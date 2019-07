Noch freie Plätze für Luisenburg-Festspiele

Die bisherige Werbung des Kreiskulturreferates für eine Fahrt zu den Luisenburg-Festspielen mit einer Aufführung der einzigen Oper von Ludwig van Beethoven, "Fidelio", am 1. September (nachmittags) und einem Abstecher nach Schloss Sanspareil hat das Ergebnis gebracht, dass eine Busfahrt nicht trägt. Die Luisenburg-Festspiele haben für einen Besuch der Oper eine letzte Frist zur Anmeldung bis 20. Juli gesetzt. Nach Ablauf dieser Frist findet bei einer weiterhin zu geringen Teilnehmerzahl die Theaterfahrt mit der Bahn statt. Vom Bahnhof in Marktredwitz besteht eine Omnibusverbindung zum Theater an der Luisenburg. Nachmeldungen werden im Reisebüro Ziegler oder unter Tel.: 0971/2805 bis 19. Juli angenommen. sek