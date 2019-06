Noch freie Plätze für die Tagesfahrt

Die katholische Pfarrgemeinde Nüdlingen bietet am Dienstag, 18. Juni, eine Tagesfahrt nach Frankfurt am Main und Sachsenhausen an. Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Abfahrt ist in Haard an der Kirche um 9.55 Uhr und in Nüdlingen am Heimatmuseum um 10 Uhr. Wer gerne mitfahren möchte, meldet sich im Pfarrbüro Nüdlingen, Kissinger Straße 15, Tel.: 0971/3489 an. Das Pfarrbüro Nüdlingen ist dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr und am Donnerstagnachmittag noch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. sek