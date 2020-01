Noch freie Plätze für die Elferratssitzung

Die Elferratssitzungen der Garitzer Faschingsgesellschaft BTC finden in dieser Session am Freitag, 7. Februar, und am Samstag, 8. Februar, statt. Für die Sitzung am Freitag sind noch freie Plätze verfügbar. Kartenbestellungen werden entweder telefonisch unter Tel.: 0971/785 301 00 oder per E-Mail unter vorstand@btc-garitz.de entgegengenommen solange der Vorrat reicht. Die bestellten Karten können am Samstag, 25. Januar, sowie am Samstag, 1. Februar, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Alten Rathaus in Garitz abgeholt werden. sek