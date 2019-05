Der VdK- Ortsverband Wartmannsroth unternimmt am Freitag, 31. Mai, einen Ausflug zum Kloster Banz in Bad Staffelstein. Nach der Besichtigung des Klosters wird in der Klosterschänke zu Mittag gegessen. Die Fahrt führt dann weiter zum "Zeiler Käppele" und in die Stadt Zeil am Main. Anmeldungen nimmt Brigitte Haas, Tel.: 09737/1008, entgegen. sek