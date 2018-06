Noch freie Plätze für Ausflug beim VdK

sek



Der VdK Ortsverband Oberleichtersbach unternimmt am Dienstag, 10. Juli, einen Tagesausflug nach Würzburg mit Altstadtführung und Besuch des Kiliani-Volksfestes. Dazu sind noch Plätze frei. Informationen und Anmeldungen sind ab sofort bei Reinhold Vornwald, Tel.: 09741/3538 möglich. Es können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Der Bus startet um 8 Uhr in Oberleichtersbach, um 8.05 Uhr in Unterleichtersbach, 8.10 Uhr in Breitenbach und um 8.15 Uhr in Mitgenfeld.